الخليج اليوم .. خبير فلكي: هذا سبب حرارة الصيف في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفى الخبير المناخي الدكتور عبدالله المسند، أن سبب حرارة الصيف الشديدة في السعودية، نظراً لقرب الشمس إلى ‎الأرض في فصل ‎الصيف، والحقيقة هي العكس، فالشمس تكون أبعد في فصل الصيف بـحوالي 5 ملايين كيلومتر عنها في ‎فصل الشتاء، فيصبح بعدها صيفاً ما يزيد قليلاً عن 152 مليون كلم، لذا نشاهد قرص الشمس في الصيف أصغر منه في الشتاء.

ويشير المسند إلى سبب حرارة الصيف بالدرجة الأولى، أنها تعود إلى تعامد أشعة الشمس على نصف الكرة الشمالي، ومن ثم طول ساعات النهار.

لا حر إلا بعد الانصراف

ويتابع حول المقصود بجملة "لا حر إلا بعد الانصراف" يُقصد به أن الحر الشديد يبدأ عند انصراف الشمس من تعامدها فوق ‎مدار السرطان، وذلك في 21 ‎يونيو من كل عام، وهذا يمثل بدايته، ويشتد نهاية شهر ‎يوليو وبداية شهر ‎أغسطس، فمدار السرطان يمر فوق ‎السعودية وعلى وجه التحديد يمر جنوبي ‎حوطة بني تميم و‎مهد الذهب، ويمر ما بين ‎ينبع ورابغ، ويشار أن درجة الحرارة في مثل هذه الأيام (عادة) تُسجل في جنوب ‎العراق و الكويت وشرق السعودية الأعلى عالمياً.

أشد الجهات حرارة

وقال المسند عبر حسابه في منصة "إكس": بصفة عامة هذه الأيام أشد الجهات حراً في ‎السعودية وقت النهار: أولاً: ‎الشرقية مع ‎الربع الخالي، يليها السهل الساحلي الغربي من ‎مكة جنوباً حتى ‎ضبا شمالاً، يليهما المنطقة الوسطى وحائل ‎القصيم و‎الرياض.

وحول موجة الحر التي تعيشها السعودية قال المسند خلال مداخلة مع قناة "العربية": درجة الحرارة سوف ترتفع خلال شهري يوليو وأغسطس، والشمس ما زالت تقترب من مدار السرطان، وسوف تتعامد عليه في 21 يونيو بعد يومين، والحر يأتي بعد هذا التعامد.. والموجات الحارة معتادة في بداية ووسط يوليو، ومن خلال تتبع درجات الحرارة نجد أن عام 2023 وعام 2024 يغردان خارج السرب، بمعنى تسجيلهما الأعلى في درجة الحرارة، وهذا مؤشر يتفق مع توقعات علماء الأرصاد في العالم بأن الاحترار العالمي سوف يضرب الكرة الأرضية.

وأضاف: بدأ الحر يظهر في مناطق غريبة مثل وسط وشرق وغرب أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة والعالم متجه للارتفاع المتوالي في درجات الحرارة.