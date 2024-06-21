الخليج اليوم .. لهذا السبب أشاد الحرس الوطني بدور ممرضة سعودية في الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشادت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" باختصاصية التمريض، مها المخلفي، المشاركة في موسم الحج لهذا العام، إذ أصرّت على أداء عملها رغم إجازة عيد الأضحى في إطار رغبتها الذاتية في خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تقديم الخدمات العلاجية لهم.

وفي حديثها لـ"العربية.نت" تقول المخلفي: لقد شاركت في موسم حج عام ٢٠٢٣، وكانت تجربة المشاركة تجربة جميله ولا أكاد حينها أصف مشاعري، وتضيف في سياق الحديث: عشقي لخدمة الحجيج، جاء نتيجة تجربة والدي الذي يعمل عسكرياً، ويصاحب الفرق الأمنية المكلفة بخدمة ضيوف الرحمن، وفي هذا الشأن تقول: "اعتاد أبي أن يترك الأهل والزوجة والأبناء، ويذهب إلى الأراضي المقدسة لخدمة الحجيج، وقد تأثرت به كثيراً، وتمنيت أن أكون مثله في أفعاله، وهو ما تحقق لي اليوم عبر عملي ممرضة في وزارة الحرس الوطني".

وتركت المخلفي ابنتها البالغة من العمر 4 أعوام في سبيل تقديم الخدمات الخاصة في الحجاج، قائلة رغم أن طفلتي تنتظرني وأنتظرها بشوق كبير، وفي الوقت نفسه أشعر بسعادة غامرة، ممزوجة بالرضا الداخلي، نابعة من مساعدة الحجاج، وتتابع : من أهم مهام الممرضة السعودية إدراكها وإحساسها بالمسؤولية هذا الإحساس الذي يصنع المعجزات حيث تمر الفترات الصعبة بإيماننا وتكاثفنا وثقتنا بقدرتنا والتزامنا أمام مجتمعنا.

ويواصل مركز الصحة 937 تقديم خدماته النوعية لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هـ عبر جميع قنواته المتاحة للحجاج، وذلك باستقبال ومعالجة جميع الاستفسارات والاستشارات الصحية والبلاغات العاجلة على مدار الساعة، وخدمة البحث عن الحجاج المفقودين والمنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، وبسبع لغات مختلفة تشمل الإنجليزية، الأوردو، الفرنسية، الإندونيسية، التركية، والفارسية بالإضافة إلى العربية.