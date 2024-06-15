شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة بريطانية: إجلاء طاقم سفينة مملوكة لجهة يونانية هاجمها الحوثيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه جرى إجلاء طاقم السفينة "توتور" المملوكة لجهة يونانية، والتى لحقت بها أضرار جراء هجوم شنه الحوثيون، مضيفة أن السفينة المهجورة "تنجرف" فى البحر الأحمر.



وندد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيجيز - فى بيان- بالهجمات التى تقوم بها جماعة الحوثيين، قائلا "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".



من جانبه قال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن - حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية - إن سلطات البلاد تنسق مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية لنقل أفراد الطاقم إلى جيبوتى وإعادتهم إلى الوطن.



وتسبب الهجوم الذى وقع بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، يوم الأربعاء، فى تسرب كبير للمياه إلى السفينة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك، وهو ما جعل الناقلة غير قادرة على المناورة.