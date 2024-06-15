الخليج اليوم .. بعد 9 سنوات من إغلاقه بسبب حصار الحوثي.. فتح طريق تعز الحوبان رسمياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فتح الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمنطقة الحوبان، شرقي المدينة بعد تسع سنوات من إغلاقه بسبب الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على المدينة.

وقال رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض بشأن فتح طرقات تعز عبدالكريم شيبان في مؤتمر صحافي، الخميس: "نعلن فتح طريق الحوبان - جولة القصر - الكمب - حوض الأشراف لتنقل المواطنين ابتداء من اليوم".

وأضاف أن الطريق من الجانب الحكومي على أتم الجاهزية لخروج ودخول المواطنين عبره.

ودعا شيبان جماعة الحوثي إلى الوفاء بالتزاماتها والإعلان عن فتح الطريق رسمياً من جهتها خلال هذا اليوم.

في غضون ذلك، أكد المرصد اليمني للألغام أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بانفجار لغم بـ"شيول" أثناء رفع الحواجز في الطريق الرابط بين الحوبان ومدينة تعز.

ونبه المرصد جميع المسافرين بأخذ كامل الحيطة والحذر من الألغام والذخائر، وعدم القيادة خارج الطريق الرئيسي، حيث لاتزال "المنطقة المحيطة بالطريق مليئة بشكل كبير بالألغام".