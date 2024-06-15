شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكى يصل إلى تل أبيب لتجنب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون إسرائيليون، الجمعة، إن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأمريكى جو بايدن سيصل إلى إسرائيل، الاثنين المقبل، في محاولة لمنع التصعيد بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية من التحول إلى حرب شاملة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه خلال الأيام القليلة الماضية، باتت مهمة منع العنف الدائر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية من التحول إلى حرب أولوية مُلحة للبيت الأبيض، وذلك في المرتبة الثانية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتوقع مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لـ"أكسيوس"، أن يلتقي هوكستاين، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت لبحث تهدئة التوترات بين تل أبيب و"حزب الله"، وحثهما على عدم شن "غزو بري محدود" في لبنان.

وأضاف المصدر المطلع أن هوكستين قد يسافر أيضاً إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي إلى البيت الأبيض، الخميس المقبل، لإجراء محادثات بشأن لبنان وغزة والبرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني في بيان على منصة "إكس"، الجمعة، أن قائده جوزيف عون الذي يزور الولايات المتحدة، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في قيادة المنطقة المركزية بمدنية تامبا بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكى".