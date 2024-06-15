شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان يتواصل.. رقم جديد للشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفاعًا جديدًا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويستمر عدوان الاحتلال لليوم 253 على التوالي.

وارتفع عدد الشهداء إلى 37296 شهيدًا ونحو 85197 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال. الشهداء الفلسطينيين في غزة الصحة الفلسطينية، أفادت باستشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة 95 بجروح مختلفة، خلال الساعات 24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.

كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 498 من الطواقم الطبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.