شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: صافرات الإنذار تدوى بمستوطنات فى شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان صفارات الإنذار تدوى بعدد من المستوطنات في شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية. كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بنى تحتية لحزب الله في شيحين ومبنى عسكريا بعيتا الشعب. وأضاف جيش الاحتلال هاجمنا أهدافا لـحزب الله بينها مخزن سلاح في عيترو. وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات على أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز