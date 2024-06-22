الخليج اليوم .. أول تعليق رسمي سعودي على عدد الحجاج المتوفين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دافع مسؤول سعودي كبير عن إدارة المملكة لمناسك الحج الجمعة، بعد إعلان دول مختلفة وفاة أكثر من 1100 شخص هذا العام، خلال أداء الفريضة في مكة المكرمة.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج: "الدولة لم تقصر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".

وأكد المسؤول السعودي 577 حالة وفاة خلال يوم عرفة ويوم العيد الأحد.

وبحسب المسؤول فإن هذا حدث "في ظروف جوية صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية"، معترفا بأن الرقم لا يشمل كامل موسم الحج الذي انتهى رسميا الأربعاء.

وأضاف المسؤول السعودي "نقدر عدد الحجاج غير النظاميين بحوالى 400 الف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة" في إشارة إلى مصر.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة "فرانس برس" إلى وفاة المئات من الحجاج هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين.

ووصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.

وفي السياق ذاته، رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على مقاطع فيديو "مسيئة" للمملكة بخصوص موسم الحج، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأمير السعودي أن كثيرا من هذه الفيديوهات مفبرك ويحتوي على افتراءات لا أساس لها من الصحة.