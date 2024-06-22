الخليج اليوم .. وكالة بريطانية: انفجارات بالقرب من سفينة قبالة سواحل اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة السلامة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" بأنه تم الإبلاغ عن انفجارات، الجمعة، بالقرب من سفينة في شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.

ولم تحدد الوكالة هوية السفينة، لكنها ذكرت أن الانفجارات حدثت "بالقرب" من السفينة التي تمكنت من مواصلة رحلتها، موضحة أن الطاقم "آمن وسليم".

منذ نوفمبر، شن المتمردون الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدة للإطلاق.