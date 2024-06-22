الخليج اليوم .. وسائل إعلام: إرسال قطط من قطر إلى الولايات المتحدة لرعايتها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت بعض وسائل الإعلام القطرية أنه تم إرسال أكثر من 20 قطة تم إنقاذها من قطر إلى ملجأ للحيوانات في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وذكر موقع الدوحة نيوز في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أنه تم إنقاذ أكثر من 20 قطة من شوارع قطر وإجلائها إلى ملجأ للقطط في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وأن كاثي فيليب تزوليو نظمت مهمة الإنقاذ هذه بعد الاتصال بجمعية هيوستن للإنسانية، وهي جمعية غير ربحية وملجأ للحيوانات، ومن ثم قامت منظمة Pet Rescue ومقرها هيوستن باتخاذ الترتيبات اللازمة للحيوانات قبل وصولها في 9 يونيو.

وتشير التقديرات إلى أن قطر تضم ما بين مليونين وثلاثة ملايين قطة ضالة، ويرجع ذلك إلى افتقارها إلى الموارد اللازمة لخدمات التعقيم والإخصاء.

وفي أبريل 2022، تدخل مقهى للقطط في ولاية ويسكونسن لإنقاذ 25 قطة، وهو مثال آخر على جهود إنقاذ القطط القادمة من قطر.

وأشار مقهى Sip & Purr Cat ومقره ميلووكي في ذلك الوقت، إلى أن جميع القطط ليس لها مستقبل في قطر، وكتب في صفحته على فيسبوك:"لا توجد ملاجئ حكومية أو عمليات إنقاذ في قطر، وهناك دعم مجتمعي ضئيل للغاية لإنقاذ الحيوانات، كما أن تبني الحيوانات نادر للغاية.. بعض هذه القطط كانت تنتظر منذ سنوات للعثور على منزل أو السفر إلى الولايات المتحدة".

والشهر الماضي قامت القطرية للشحن الجوي بنقل ستة أسود صغيرة إلى محمية ADI للحياة البرية في جوهانسبرغ بمساعدة منظمة Animal Defenders International، إذ تمتلك الخطوط الجوية القطرية للشحن أكبر شركة نقل للحيوانات في العالم، وتولى برنامج WeQare الخاص بهم دعم مبادرة ADI من خلال تغطية تكلفة النقل الجوي إلى إفريقيا.

وفي عام 2022، أفادت الخطوط الجوية القطرية أن حوالي تسعة بالمائة من جميع الحيوانات الحية يتم نقلها عالميا عن طريق الجو، تنقل على متن الطائرات التابعة لها.

المصدر: alsumaria.tv