شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السعودى: رصد أى محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى يمس أمن الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب العام بالسعودية سعود المعجب، من محاولات المساس بأمن الحج والحجاج، قائلاً: "لن نسمح لمن يحاول المساس بأمن الحج، أو يخرج عن أداء فريضة الحج بأي صفة كانت، فالحج أداء فرض من فروض الإسلام، ويجب على الحجاج أن يراعوا ذلك، وسنعمل على حفظ حقوق الحجاج ومراقبة مقدمي الخدمات، وستعمل النيابة بحزم لكل من يحاول الإساءة أو الإنقاص أو التخاذل في ما يمس التقصير في تقديم الخدمة للحجاج، مؤكداً أن المملكة حريصة على حماية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتُعنى بتنظيم الحج والعمرة، وتولي الشعيرتين اهتماماً كبيراً. وفق "عكاظ" .

ونوه المعجب، إلى أن مركز الرصد النيابي يعمل على رصد كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد أي محتوى يمس أمن الحجاج أو يروج لأخبار مضللة، مشدداً على أن النيابة العامة تقوم بدورها في الحج عبر ضمان الحقوق والعدالة الناجزة في القضايا الجنائية -إن وجدت- التي تنهى في وقتها، وأكد أن النيابة تعمل على إنفاذ الأنظمة بكل حزم وعدالة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل على حماية الحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم ومنع أي جرائم تستهدفهم أو تستغل الشعائر الدينية أو الأماكن المقدسة، وتستخدم في حج هذا العام تقنيات متطورة عالية الدقة لمعاينة مسارح الجريمة إن وجدت، إضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على الترجمة الفورية إلى أكثر من 140 لغة ولهجة، مضيفاً أن الأنظمة العادلة والتشريعات الخاصة بالحج والعمرة من أهم الأسس التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتضمن سلامتهم وأمنهم، وتعمل النيابة العامة على إنفاذ هذه الأنظمة بكل حزم وعدالة.