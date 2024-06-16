شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: 9300 أسير فى سجون الاحتلال منهم 75 أسيرة و250 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أكثر من 9300 أسير في سجون الاحتلال منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة و250 طفلا على الأقل، كما أن أكثر من 3400 معتقل إداري في سجون الاحتلال ونحو 600 أسير يقضون أحكاما مؤبدة وبعضهم يطالب الاحتلال بإصدار مؤبدات بحقهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.