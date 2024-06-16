شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة دعم فلسطين: الاحتلال يعوق عمل قوافل المساعدات الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يعاني انتشار المجاعة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل والاحتلال الإسرائيلي يعوق عمل قوافل المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدا أن نتنياهو يعطل الجهود الدولية التي تسعى لوقف الحرب من أجل الاستمرار في منصبه.

وأضاف صلاح عبد العاطي، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب ممارسة ضغط دولي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل في مأزق على كل المستويات وباتت منبوذة دوليا والاحتلال يواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.