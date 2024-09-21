شكرا لقرائتكم خبر عن سبب استبعاد أشرف داري من مواجهة الأهلى وجورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

فضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى ، استبعاد نجمه المغربى أشرف داري من مباراة الفريق المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى أمام جورماهيا الكينى فى إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ورغم انتظام أشرف داري فى تدريبات الأهلى الجماعية بحثاً عن الظهور الأول مع المارد الأحمر بعد غيابه عن لقاء الذهاب أمام جورماهيا الكينى، إلا أن كولر فضل منح اللاعب مزيداً من الوقت للتأكد من تخلصه من آثار الإصابة، بجانب انسجامه مع زملائه قبل الموقعة المرتقبة أمام الزمالك فى السوبر الأفريقى.

ويجهز جهاز الأهلى أشرف داري لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقى المقرر لها الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي تعاقد الأهلي مع داري، المتوج بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد عام 2022، لتعويض انتقال المدافع محمد عبد المنعم المتوقع إلى نيس الفرنسي.

وكان أشرف داري قد تعرض للإصابة خلال وجوده مع المنتخب المغربي في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليغيب عن مباراتى الاهلى أمام جورماهيا الكينى بدور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.