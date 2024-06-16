شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر قرارات إدارية بحق 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم: وافدان و(16) مواطنًا، لنقلهم (95) مخالفًا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت بحقهم (17) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 الآف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول السعودية، وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبة واحدة مستخدمة في النقل قضائيًا.



ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.



وفي سياق متصل، فعَّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "افعل ولا حرج"؛ التي تعد إحدى المبادرات النوعية التي وضعتها الرئاسة الدينية ضمن خطتها الإستراتيجية في موسم حج هذا العام؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتوعيتهم والتيسير عليهم في أداء مناسك الحج، حيث يأتي تفعيل المبادرة في يوم النحر لمناسبتها لأعمال مناسك الحاج في اليوم العاشر.



وفي السياق، أدى حجاج بيت الله الحرام بالمسجد الحرام طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث عملت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات بأحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك، قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم بيت الله العتيق.