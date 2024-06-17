شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبيت فى "منى" بيسر وطمأنيبة؟.. وزارة الحج السعودية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تعليمات وإرشادات على الحجاج اتباعها عند المبيت في مشعر منى، للحفاظ على سلامتهم وأداء مناسك أيام التشريق بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الوزارة أن أخذ جميع الأغراض الشخصية والالتزام بتعليمات قائد المجموعة، ضرورة لأمن وسلامة الحجيج.

وشددت في إنفوجراف لها، على ضرورة التأكد من موقع المخيم وتجنب الافتراش في الطرقات.

دعت وزارة الصحة السعودية ضيوفَ الرحمن من الحجاج إلى تجنب الإجهاد الحراري بحمل المظلة والإكثار من شرب الماء، مشيرة إلى أن تعرض الحاج المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة ولفتراتٍ طويلة، خطر على صحته؛ خاصة فى الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، وحثت على استخدام المظلة بشكل دائم لتجنب التعرض لأشعة الشمس. وأضافت: "احرص على شرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، ولا تنتظر الشعور بالعطش، وتجنب المشي على الأسطح أو لمسها في أوقات الذروة". من جهة أخرى،



