«ما حدث معه استخفاف».. سيد عبدالحفيظ يدافع عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

دافع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق للأهلي، عن نادي الزمالك، في طلبه بمعاقبة طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدي في الدوري، وتجاهل رابطة الأندية هذا الأمر.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر 1"، إن "ما يحدث حاليا مشهد مؤسف في الحقيقة، وهناك أمرين لابد وأن أتحدث عنهم، لأن الأمور تمت إدارتها بشكل خاطئ، وكان من البداية لابد من مناقشة طلبات الزمالك، وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع".

وأضاف مدير الكرة السابق للأهلي: "الأمر الذي أرى أنه خطأ من رابطة الأندية، هو تعيين طاقم الحكام محمود البنا وأحمد الغندور لمباريات دورة الترقي، بعد يومين فقط من شكوى الزمالك ضدهم، لأنها تعتبر استخفاف بطلبات النادي".

وتابع: "كان لابد من مراعاة اسم نادي الزمالك الكبير، وقيمته وجماهيريته، في هذا الأمر، ولكن في باقي البنود الزمالك طلباته ليست منطقية".

وواصل نجم الكرة المصرية السابق: "الأهلي لم يعترض من قبل على جدول الدوري، بل كان يبحث عن حقوقه، وفي الواقعة الشهيرة التي يتذكرها الجميع مباراة الجونة هي كان يسبقها مواجهة الزمالك وتم تأجيلها دون أسباب واضحة، لذلك النادي رفض خوضها".

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته: "الأهلي ليس له علاقة بما يحدث حاليا وليس طرفا، ولكن اسم نادي الزمالك، كان يجب عدم التعامل معه بهذه الطريقة في واقعة الحكام، بينما باقي الطلبات أرى أن نادي الزمالك تأخر فيها".