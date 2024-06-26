البرتغال تواجه جورجيا.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 26-6-2024، عدد من المباريات القوية والمرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة لمواجهتين هامتين بدورة الترقي للممتاز.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب أوكرانيا، بملعب "مرسيدس بنز أرينا"، حيث يلتقي المنتخبان بالجولة الثالثة من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة ضمن منافسات يورو 2024 بجانب كل من، رومانيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى سلوفاكيا.

كما يلتقي منتخب سلوفاكيا مع نظيره رومانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، على ملعب "دوتش بانك بارك".

وفي منافسات المجموعة السادسة، يلتقي منتخب البرتغال الذي حسم تأهله لدور الـ 16، مع جورجيا الذي ودع البطولة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويلتقي ايضا منتخب التشيك مع منافسه تركيا، على ملعب "فولكسبارك".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

أوكرانيا ضد بلجيكا: الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة "beIN SPORTS MAX 1".

سلوفاكيا ضد رومانيا: الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة "beIN SPORTS MAX 2".

التشيك ضد تركيا: الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة "beIN SPORTS MAX 2".

جورجيا ضد البرتغال: الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة "beIN SPORTS MAX 1".

دورة الترقي للممتاز

سبورتنج ضد حرس الحدود: الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة "on time sport".

الترسانة ضد منتخب السويس: الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة "on time sport".