انت الان تتابع خبر توجيه بـ"لم شمل الاقارب" في السجون العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة العدل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وزير العدل، خالد شواني، اجرى زيارة تفقدية إلى سجن التاجي المركزي، برفقة رئيس لجنة النزاهة النيابية، زياد الجنابي، والوكيل الأقدم، زياد التميمي مدير عام دائرة الاصلاح العراقية من موقع ادنى، حيث تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل القواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر".وبحسب البيان، اصدر شواني خلال الزيارة "عدة توجيهات تتعلق بتحسين البنية التحتية للقسم وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، بالإضافة إلى توجيه تجهيز القواطع السجنية بأجهزة تبريد حديثة وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الاسالة بكميات اكبر خلال اشهر الصيف لخلق بيئة ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وجه بتفعيل فقرة لم الشمل ضمن قانون الاصلاح وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد ".

من جانبه، التقى رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي بالنزلاء واكد على تعاون لجنة النزاهة النيابية مع وزارة العدل لتوفير المستلزمات الضرورية للنزلاء وايصال مطالبهم الى الجهات المختصة، كما اشاد بالجهود ومعالجة التحديات التي تواجه عمل الوزارة، مؤكداً دعمه الكامل للاجراءات التي تدعم اصلاح واقع السجون وفقا للمنهاج الحكومي وبرنامج وزارة العدل".