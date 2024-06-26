هكذا فاجأ أحمد السقّا زوجته في عيد ميلادها 

بصورة رومانسيـّة وقلوب حمراء، إحتفل الممثّل المصريّ أحمد السقّا بعيد ميلاد زوجته الإعلاميّة المصريّة مها الصغير.

بهذه المناسبة، حرص”السقّا” على توجيه المعايدة لزوجته عبر “إنستاستوري”، حيث نشر صورة لها وعلّق: “كل سنة وأنتِ طيّبة يا مها” وأرفق جملته بقلوب حمراء.

كما شارك “السقّا” صورة رومانسيّة أخرى، جمعته بزوجته وكتب: “happy birthday my dear” .

تأتي هذه المعايدة، بعد العديد من إشاعات الإنفصال التي طالت الثنائيّ، الذي حرص مؤخّراً على الظهور بنجمَيه معاً في عدة مناسبات نفيًا للإشاعات المسيئة التي طالت علاقتهما.

نذكر أنّ أحدث أعمال أحمد السقّا فيلم “السرب” الذي شاركه بطولته: آسر ياسين، أحمد فهمي. أحمد حاتم، دياب، محمّد فراج، نيللي كريم، صبا مبارك، محمود عبد المغني، محمد ممدوح وغيرهم، وهذا الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

كما يستعدّ أحمد السقّا، لخوض مغامرة سينمائيّة جديدة، حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان “خبطة العمر”، من المقرّر بدء تصويره قريبًا.

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كما شارك احمد السقّا في السباق الدراميّ الرمضانيّ الفائت من خلال مسلسل “العتاولة” الذي شاركه بطولته أيضًا كل من باسم سمرة، زينة، طارق لطفي وغيرهم، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.