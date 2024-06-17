شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين يمهدان للتوصل لاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسئولين أمريكيين، أن وقف الحرب فى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين يعدان شرطان أساسيان للتوصل إلى اتفاق على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

وطالب عدد من المسؤولين الفلسطينيين بقطاع غزة، بفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح لتوفير احتياجات السكان لا سيما في شمال القطاع، وأضاف أن الوضع في شمال القطاع مأساوي في ظل نقص الغذاء والأدوية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.