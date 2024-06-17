شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة المسجد الحرام تسجل أعلى درجة حرارة فى أول أيام التشريق "52 مئوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية، أعلى درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أول أيام التشريق، اليوم الاثنين، وفق الحساب الرسمى للمركز على منصة "إكس".

وبين المركز أن درجات الحرارة جاءت كالتالي: المنطقة المركزية بـالمسجد الحرام 52 درجة مئوية، وجبل عرفات 50 درجة مئوية، ومشعر منى 49 درجة مئوية، ومزدلفة 49 درجة مئوية.

وفى الوقت نفسه، تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة فى نطاق المسجد الحرام ومشعر منى فى مكة، وسط موجة حارة قياسية حذرت من آثارها وزارة الصحة السعودية، وأفاد المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية، عصر الاثنين، بأن "أمطار خفيفة إلى متوسطة تشهدها الآن المنطقة المركزية بالمسجد الحرام ومشعر منى".

ومن جهة أخرى، أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توجيهاتها اليوم الإثنين، لحملات الحج وشركات الطوافة بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات خلال ساعات الذروة، قبل إبلاغهم بالمواعيد الجديدة فور وصولها من جهات الاختصاص؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، وهو ما استدعى إلى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات؛ للتعامل مع أى حالة طارئة أثناء رمى الجمرات الثلاث فى أول أيام التشريق.