شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: ارتفاع عدد الوفيات فى صفوف الحجيج إلى 9 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد وفيات الحجيج التونسيين إلى 9 حالات من غير التابعين للبعثة الرسمية ومن حاملى التأشيرة السياحية، من بينهم ثلاث حالات وفاة من عائلة واحدة وهم الزوج والزوجــة وشقيقته، وفق ما ورد فى الإذاعة الوطنية التونسية.



من جهة أخرى كانت وزارة الخارجية الأردنية، قد أعلنت أمس، ارتفاع عدد الأردنيين الذين فارقوا الحياة أثناء أدائهم مناسك الحج، إلى 14، فى حين بلغ عدد المفقودين 17.



وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة فى جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن. وفق "سكاى نيوز".