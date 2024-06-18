شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: القانون الدولى يدين كل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين سر حركة فتح زياد تيم، أن القانون الدولي يدين كل جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



وقال أمين سر حركة فتح -في تصريح خاص لقناة "النيل للأخبار" اليوم الاثنين- إنه مطلوب من المؤسسات الدولية تطبيق القانون الدولي بخصوص الأسرى الفلسطينين الذين يتعرضون إلى إرهاب حقيقي كما يتعرض سكان غزة إلى كافة أشكال الإرهاب.



وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب كل المجازر بحق الشعب الفلسطيني بحسب التقارير الأممية وتقارير منظمات حقوق الإنسان.



وشدد على أنه يجب أن تأخذ محكمة العدل الدولية قرارا بحق الذين ارتكبوا المجازر في قطاع غزة وكل أشكال القتل والإرهاب والإبادة الجماعية.



وأوضح تيم أن القانون الدولي يجب أن يأخذ مجراه إما الآن أو لاحقا، مشيرا إلى أن نتانياهو يريد أن يكون القرار بيده لأنه يعلم جيدا أنه سيذهب الى محاكمة داخلية وسيذهب الى المحكمة الجنائية الدولية للاقتصاص منه لارتكابه جرائم حرب.



وأكد أمين سر حركة فتح أنه رغم أن الاحتلال يواصل سياسة الضغط والتجويع إلا أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق آماله وطموحاته في تحقيق دولته.