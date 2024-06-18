شكرا لقرائتكم خبر عن 256 يومًا من العدوان.. 37372 شهيدًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والأطفال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 256 على التوالي إلى 37372 شهيدًا، ونحو 85452 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 80 آخرين بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يجر انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات المشغلة لمعدات انتشالهم من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.