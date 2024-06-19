شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية: غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل قبل قليل، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية إسرائيلية، استهدفت منزلا في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن قبل قليل عن استهدف مبنى عسكريا لحزب الله اللبناني في بلدة يارون جنوب لبنان، كما أعلن مراسل القاهرة الإخبارية عن وقوع غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة ببلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، عن سقوط مسيرة من لبنان فى منطقة المطلة دون وقوع إصابات.