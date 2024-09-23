شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لـ أحمد فتحي بعد اعتزاله كرة القدم: بالتوفيق يا فليبو والان مع تفاصيل الخبر

وجه النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، رسالة إلى أحمد فتحي لاعب بيراميدز، بعدما أعلن الأخير اعتزاله كرة القدم.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: بالتوفيق في اللي جاي يا فليبو.



محمد صلاح

وقرر أحمد فتحى نجم الأهلى السابق وبيراميدز، اعتزال كرة القدم بعد مشوار طويل في الملاعب دافع فيه عن ألوان الأهلى والإسماعيلى وبيراميدز والمنتخب الوطنى.

بدأ فتحي مشواره الكروي من خلال فريق الناشئين في بنها، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعدما انضم لنادى الإسماعيلى الذي استمر معه حوالى 7 سنوات، حصل فيها على الدورى الممتاز عام 2001 – 2002.

احترف أحمد فتحى في بناد شيفيلد يونايتد الإنجليزى عام 2006 – 2007 وشارك في ثلاث مباريات بالدورى الإنجليزى ليعود بعدها إلى مصر وينتقل للأهلى ليبدأ رحلة من التألق الكروى محليا وقاريا.

شارك أحمد فتحى مع الأهلى خلال 12 عاما، حصل فيها على كافة البطولات المحلية، سواء الدورى أو الكأس أو السوبر المحلى، بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، بالإضافة لمشاركته في كأس العالم للأندية في الجيل الذهبى للأهلى بصحبة محمد بركات ووائل جمعة وعماد متعب.

انتقل أحمد فتحى آخر ثلاث مواسم للعب مع بيراميدز، ونجح خلال الموسم المنقضى في تحقيق أول بطولة مع الفريق بالحصول على كأس مصر ليعلن بعدها اعتزاله كرة القدم.