شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف تجديد عقود لاعبيه بعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يفتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري أو الموسم المقبل، من أجل توفير حالة من الاستقرار الفني داخل غرفة الملابس، وعدم انشغال اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء بالتفكير في مستقبلهم من البقاء في قلعة الجزيرة أو الرحيل بدون تجديد العقد.

ويوجد أكثر من لاعب قاربت عقودهم على الانتهاء، مثل محمد الشناوي قائد الفريق وبيرسي تاو وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، حيث دخلت شركة الكرة في مفاوضات مع بعض اللاعبين في الفترة الماضية ويتبقى بعض الرتوش البسيطة على حسم ملف التجديد وتوقيع العقود الجديدة ومن ثم الإعلان عن الانتهاء من تجديد عقود كل اللاعبين.

ونجحت إدارة النادي الأهلي فى تجديد عقد أكثر من لاعب الفترة الماضية مثل التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمد هاني، ويسابق الزمن من أجل حسم ملف تجديد عقود اللاعبين، من أجل الانتهاء من هذا الملف وتوفير حالة من الاستقرار الفني داخل غرفة خلع الملابس.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها الجمعة المقبل بالرياض، وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجراءات السفر بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.