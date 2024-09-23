شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته البدنية قبل السفر للسعودية لمواجهة الأهلي فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية البدنية على ملعب النادى، اليوم الاثنين، قبل السفر غدًا الثلاثاء إلى السعودية، حيث رسم الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى، وبرنامج التدريب الذى سيتم اتباعه منذ لحظة الوصل إلى المملكة العربية السعودية لتأهيل اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية قبل اللقاء المرتقب.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريبا فنيا خفيفا صباح غد، الثلاثاء، على ملعب النادى قبل السفر إلى السعودية عصرًا.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلى السعودية، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويجهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قوة القلعة البيضاء الضاربة قبل مواجهة الأهلى، إيماناً من الخواجة بأن جاهزية جميع العناصر يمنحه الحرية فى الاختيار بينهم.

ويستهدف البرتغالى جوزيه جوميز التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الأهلى لتكون البطولة خير انطلاقة للموسم الجديد، فضلا عن أن الخواجة على علم بأن الفوز فى هذا اللقاء سيمنحه صك العبور إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

وأعلن جوزيه جوميز حالة الطوارئ داخل القلعة البيضاء، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال هذا الأسبوع حتى موعد المباراة المرتقب الجمعة المقبل، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" التى من الممكن أن تشغل تركيزهم وتأخذ حيز كبير من تفكيرهم.

ويتفهم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وجهة نظر المدرب جيداً ويعلمون قيمة مباراة السوبر جيداً، كونها ستكون نقطة فارقة فى مشوار الفريق الأبيض هذا الموسم نحو حصد مزيد من البطولات.