شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 37396 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 257 على التوالي إلى 37396 شهيدًا ونحو 85523 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 24 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وإصيب 71 آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء في مناطق متفرقة من القطاع لم يتم انتشالهم، بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

