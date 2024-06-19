شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق الأممية للأراضى الفلسطينية: أى احتلال فى العالم غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية الأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي،"إن أي احتلال في العالم هو احتلال غير شرعي ويجب إزالته، ونعمل على قدم وساق مع محكمة العدل الدولية من أجل إنهاء كل مظاهر الظلم،ونرحب بكافة الجهود التي تبذلها المحكمة لإحلال السلام في كافة مناطق الصراع".



وأكدت بيلاي - خلال عرض تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف -أنه يتم الأخذ في الاعتبار مدى قانونية الإجراءات المتخذة بحق الشعوب في مناطق الصراع حول العالم، وللحفاظ على تركيز الجهود فهناك مجلس أمن واحد ووكالات أمم متحدة متفق على شرعيتها بكونها المخولة بالحكم على قانونية أوعدم قانونية الإجراءات بشأن توصيات محكمة العدل الدولية.



وأضافت أن ما يحدث الآن في مناطق الصراع لا يرجع لقلة المعلومات وعدم توافرها،مشيرة إلى أنه اللجنة لا تملك إمكانية الوصول إلى الأراضي الفلسطينية ولا إلى إسرائيل في هذا الوقت، لذلك فالأدلة والمعلومات ليست كافية بعد حول بعض الانتهاكات خلال الصراع.