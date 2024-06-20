شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة التحقيق الأممية: إسرائيل لم تتعامل مع مفوضية حقوق الإنسان منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قال كريس سيدوتى عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي المحتلة، إن إسرائيل لم تتعامل مع مفوضية حقوق الإنسان منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مؤكدا على أن إسرائيل أعاقت وجودنا في بعض مناطق قطاع غزة ومنعت تواصلنا مع السكان.

وأضاف عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي المحتلة، خلال مداخلة هاتفية قبل قليل، مع قناة القاهرة الإخبارية، أن مفوضية حقوق الإنسان طالبت مرارا وتكرارا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و إن إسرائيل لم تذعن لقرارات العدل الدولية الملزمة بوقف إطلاق النار وجميع الأعمال العدائية في غزة.

وأشار كريس سيدوتى، إلى أن إسرائيل مدانة من قبل محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، وكل الدلالات تشير لتورطها بأعمال عدائية بغزة، مؤكدا على أن هناك الكثير من البراهين على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة.

وأوضح كريس سيدوتى عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي المحتلة، أن الاستراتيجية التي تتبناها إسرائيل في غزة تؤدي إلى خسائر كبيرة جدا بين المدنيين، وأن الاحتلال دمر بشكل كامل المستشفيات والمدارس والجامعات بغزة في انتهاك واضح للإنسانية، مؤكدا على أن كمية المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى غزة ليست كافية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.