شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام مقر تليفزيون السودان فى بورتسودان للمطالبة بإقالة مديره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إعلامية، أن العشرات اقتحموا مقر تلفزيون السودان في بورتسودان للمطالبة بإقالة مديره، على خلفية ما وصفوه بـ"التقليل من شأن أحد المكونات الإثنية".

ولم تنقطع خدمات البث من التلفزيون، بعد وساطة من والي البحر الأحمر للحفاظ على استقرار خدمة البث.

وأكد مسؤول في التلفزيون السوداني، في تصريحات صحفية، اقتحام مقر التلفزيون في بورتسودان، ولم يدل بمعلومات إضافية.

وكانت مكونات إثنية انتقدت ما وصفته بسلوك مدير التلفزيون تجاه إحدى المذيعات بمنعها من الظهور بزي يرمز لقوميتها، باعتباره ليس قومياً.

واستأنف تلفزيون السودان العمل من بورتسودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مقره في أم درمان، في بداية الحرب، واستمر في البث من المدينة حتى بعد استعادة الجيش السيطرة على أحياء أم درمان.