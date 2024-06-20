شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية": تُشرع زيارة المسجد النبوى قبل الحج أو بعده وسائر أوقات السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى أحكام وآداب زيارة مسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: تُشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا قبل الحج أو بعده وفي سائر أوقات السنة. وفق الحساب الرسمى لرئاسة الشئون الدينية فى الحرمين على منصة "إكس" .

وأضافت: لا يجوز للنساء حال الحيض والنفاس دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد، مشيرة إلى أنه لا يشترط لصحة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أداء عدد معين من الصلوات فيه أو إقامة مدة معينة في المدينة.

وتابعت رئاسة الشؤون الدينية: تُشرع الصلاة في الروضة الشريفة لمن تيسر له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

وعلى صعيد متصل، كان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قد دعا ضيوف الرحمن اللذين وصلوا إلى المدينة المنورة والمسجد النبوي، بعد أن منَّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج، إلى الالتزام بجدول زيارات الروضة الشريفة، وعدم الضوضاء والانشغال بالتصوير، وغيرها من الأمور التى تجافى تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام وآداب زيارة مسجده، وحث الحجاج أيضا على التعاون مع الجهات المعنية والمنظومة الأمنية بالمسجد النبوي، فرجال الأمن يبذلون جهودًا كبيرة في حفظ أمنهم وسلامتهم، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم.

وأضاف السديس، إن منسوبي وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، على أهبة الاستعداد على مدار الساعة؛ لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن الدينية، وإثراء تجربتهم وإنجاح رحلتهم الإيمانية، من خلال الدروس العلمية، والمحاضرات التوجيهية، ومكاتب إجابة السائلين، وحلقات القرآن الكريم؛ وبرنامج توزيع الكتيبات والإهداءات، والمبادرات النوعية والمناشط المثرية.