شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف الحي السعودي غرب مدينة رفح، تزامن ذلك مع مواصلة الاحتلال تدمير مربعات سكنية بأكملها في الحي السعودي وتل السلطان والمواصي جنوب القطاع.

