شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة الحج" للحجاج المغادرين: تجنبوا مخالفة أوزان الطيران واطلبوا فاتورة لمشترياتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى التسوق في حدود المعقول، تجنباً لمخالفة الأوزان المعتمدة في رحلة المغادرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن من الطبيعي أن يحرص ضيوف الرحمن بعد انتهائهم من أداء المناسك على شراء ما يذكرهم بالرحلة الإيمانية.

وعن مشتريات الحجاج والهدايا من رحلة العمر، قالت "الحج": "يتوافر عديد من المحال في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة لشراء الهدايا المختلفة"، داعية إلى التأكد من طلب الفاتورة بعد الشراء.

وحثت الوزارة، ضيوف الرحمن من الحجاج، على تذكر ألا تتجاوز الهدايا وزن الأمتعة المسموحة في السفر.

من جهة أخرى، يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن بعد الحج على زيارة المسجد النبوى، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

ويشهد طريق الهجرة وقطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة، تواصل قدوم الرحلات من مكة المكرمة، وتعمل الجهات ذات العلاقة علي متابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم، بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة.