شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من الإسرائيليين على شراء مولدات الكهرباء وسط مخاوف من حرب شاملة مع حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك قفزة كبيرة فى شراء الإسرائيليين للمولدات الكهربائية، منذ مطلع الأسبوع الماضى، بعد تحذير شركة الكهرباء من أن إسرائيل ليست جاهزة للتعامل مع الأضرار فى بنية الكهرباء التحتية، إذا اندلعت حرب واسعة النطاق مع حزب الله.

وأفادت القناة بأن سلسلة إسرائيلية ذكرت أن موقعها على الإنترنت شهد خمسة أضعاف العدد الطبيعي لعمليات البحث عن المولدات الكهربائية بعد تعليق شاؤول جولدشتاين، الذي يقود شركة إدارة أنظمة الكهرباء الإسرائيلية المحدودة، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها العبري (نوجا).

وأوضحت السلسلة أنها شهدت قفزة بنسبة 108% في مبيعات المولدات يوم الجمعة الماضي مقارنة بالمعتاد في أيام الجمعة العادية.

وجرت معظم المبيعات في "حيفا" ومدن شمالية أخرى، بالإضافة إلى "تل أبيب" و"ريشون ليتسيون" و"أشدود".

وتصدرت تصريحات جولدشتاين عناوين الأخبار، لكنه حاول التراجع عن بعضها، فيما يبدو بعد تعرضه لانتقادات شديدة، وقال لهيئة البث العامة الإسرائيلية (مكان): "لقد أدليت بتصريحات غير مسؤولة لم يكن من المفترض أن أدلي بها".

وجاء تحذيره وسط مخاوف متزايدة من أن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يمكن أن يتصاعد إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وتشير تقديرات إسرائيلية عديدة إلى أن الحزب يمتلك حوالي 150 ألف صاروخ يمكنه استخدامها لاستهداف البنية التحتية الإسرائيلية.