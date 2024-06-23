شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37598 شهيدا و86032 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 37 ألفا و598، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86 ألفا و32 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا، و121 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.