شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على الأهالى وسط مدينة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

ووفقا لوكال الانباء الفلسطينية، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في شارع الشهداء، واعتدت على من فيه بالضرب، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى لإصابة شاب برصاصة "مطاطية" برأسه وآخرين برضوض.