شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام غزة" يدعو العالم للضغط على الاحتلال لفتح المعابر البرية فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر وكافة المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر البرية بشكل فوري وعاجل وإدخال آلاف الشاحنات من المساعدات وخاصة إلى محافظتي غزة والشمال، حيث أن المجاعة تتعمق بشكل كبير، مما ينذر بوفاة أعداد كبيرة من المرضى والأطفال نتيجة الجوع.



وشدد المكتب - في بيان صحفي - على أن الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة والتي مازالت تضرب المدنيين بكل قسوة هو بفتح المعابر البرية فوراً وبدون تلكؤ أو مماطلة.



وقال المكتب إنه يدين بأشد العبارات، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في غزة، والتي أودت حتى الآن بحياة 47,600 شهيدٍ ومفقودٍ، بينهم أكثر من (15,830) من الأطفال، و(10,500) من النساء، و(500) من الكوادر الطبية، داعيًا دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية إلى إدانة هذه الجريمة التاريخية، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة، وكذلك ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية وعقابهم.



وأضاف أنه يحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية، وعن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، وبالتالي ينبغي أن تتوقف هذه الحرب وهذا العدوان المتواصل، ويتوقف توريد الأسلحة القاتلة من حلفاء الاحتلال والموجهة لقتل المدنيين والأطفال والنساء.



وأدان المكتب استخفاف الإدارة الأمريكية بالشعب الفلسطيني من خلال ممارسة الدعاية والتضليل الإعلامي بخصوص الرصيف المائي العائم، وزعمها أنها تنوي تقديم من خلاله المساعدات، غير أنها وعلى مدار أكثر من ثلاثة شهور لم تقدم شيئاً واضحاً مما يشير إلى حالة الاستهتار الفظيع بحق حياة المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجويعهم.