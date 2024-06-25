شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. 2000 شهيد سقطوا خلال محاولتهم الحصول على الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

37626 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 2000 فلسطيني استشهدوا خلال الأشهر الماضية في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في مناطق مختلفة من قطاع غزة جراء استهدافهم من قبل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي.واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الاثنين، خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مركز توزيع المساعدات الإنسانية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 3 شهداء من القائمين على توزيع المساعدات الإنسانية في مخيم الشاطئ.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 262 على التوالي، إلى 37626 شهيدًا، ونحو 86098 جريحًا معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 66 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوافر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.