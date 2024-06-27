شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: مضاعفة إنتاجية محطات تحلية مياه البحر عشر مرات في 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نزار بركة وزيرالتجهيز والماء المغربي اليوم الأربعاء أن المحطات الحالية لتحلية مياه البحر تسهم في توفير طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب منها 80 مليون متر مكعب موجهة أساساً للشرب بينما يتم استخدام الباقي في مجالات الري والصناعة.



وأكد الوزير المغربي أن بلاده تسعى إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بعشر مرات بحلول عام 2030 معتمدا على مشاريع جديدة تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة.



وقال بركة : إن التكلفة الحالية للمياه المحلاة تم تخفيضها إلى 5.5 دراهم للمتر المكعب في بعض المحطات مع استهداف خفضها إلى 3.5 دراهم في محطات أخرى..مؤكدا أهمية اعتماد تقنيات حديثة لتقليل تكلفة إنتاج المياه المحلاة مثل استخدام الطاقة النووية التي يتم مناقشتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، حيث يمكن أن تسهم في تخفيض تكلفة المتر المكعب من المياه.