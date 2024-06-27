شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتسلم الدفعة الأخيرة من طائرات «الكاراكال» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت القوات المسلحة الكويتية الدفعة الأخيرة من طائرات (كاراكال) في مطار الكويت الدولي الأربعاء والتي شملت طائرتين من أصل 30 طائرة ضمن صفقة المروحيات الفرنسية، منها 24 طائرة للجيش الكويتي و6 لجناح الطيران العمودي في الحرس الوطني.



وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح - في تصريح له خلال مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات (كاراكال) في مطار الكويت الدولي الأربعاء - إن القيادة السياسية حريصة على تطوير قدرات وإمكانات القوات المسلحة الكويتية بكافة افرعها لمواكبة التطور في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفقا لأعلى المعايير التقنية والتكنولوجية المعتمدة.



وأضاف أن عمليات التحديث الجارية لمنظومة الطيران ستحدث تحولا كبيرا في قدرات وإمكانات القوة الجوية الكويتية بفضل ما تتضمنه من تقنيات ومميزات من شأنها أن تسهم في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لوحدات الجيش الكويتي ، إضافة إلى قيامها بتنفيذ عمليات الإنزال والتدخل السريع بكل كفاءة وفاعلية ومشاركتها في مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الفوري ونقل المساعدات للمناطق المنكوبة.



حضر مراسم وصول وتسلم الطائرتين رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين، ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة الدكتورة المهندسة شمايل أحمد خالد الصباح، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد، وعدد من كبار قادة الجيش والملحق العسكري الفرنسي.