شكرا لقرائتكم خبر عن "سنتكوم" تؤكد تدمير سبع مسيّرات ومحطة أرضية تابعة للحوثيين في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير سبع مسيرات تابعة للحوثيين ومركبة استخدمت كمحطة للتحكم في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

وقالت "سنتكوم" - في بيان على موقع (إكس) حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سبع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين، ومركبة واحدة (تستخدم بمثابة) محطة للتحكم البري في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وأضافت أن الطائرات بدون طيار ومحطة التحكم الأرضية تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمنا.



واختتمت بيانها بالتأكيد على أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".