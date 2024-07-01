تأهل 9 لاعبين من المشروع القومي لبطولة العالم للتايكوندو بكوريا

ياسر رشاد - القاهرة - شارك أبطال وبطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو، في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم بكوريا 2024 “كروجي“.

وأقيمت التصفيات يومي 28 و 29 يونيو الماضي، وانتهت بتأهل 9 لاعبين ولاعبات للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة.

حيث تأهل كلًا من: “فريدة الوليد مهدي في مرحلة الشباب، آمنة أحمد أبو النصر في مرحلة الصفوة، مريم هشام نعيم في مرحلة الصفوة، رواء عبد العزيز في مرحلة الناشئين، ميرال عبد السلام في مرحلة الصفوة، محمد يحيى في مرحلة الشباب، حمزة محمد في مرحلة الناشئين، ياسمين أيمن في مرحلة الشباب، وبسنت علي في مرحلة الناشئين“.

الجدير بالذكر أن قد تأهل 5 لاعبين ولاعبات من المرحلة الأولى من التصفيات وهم: “البراء محمد شفيق في مرحلة الشباب، حنين علي في مرحلة الصفوة، هبة الله أيمن في مرحلة الصفوة، مريم زكريا محمد في مرحلة الناشئين، وجودي محمد في مرحلة الناشئين“.

بذلك يكون إجمالي عدد المتأهلين إلى المرحلة النهائية من التصفيات 14 لاعب ولاعبة.

ويأتي المشروع في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي و“الإدارة العامة للموهبة الرياضية“ على المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية.