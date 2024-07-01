ايهاب جلال يحذر لاعبي الإسماعيلي من سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لاعبيه من خطورة سيراميكا قبل اللقاء الذي يجمع بين الفريقين بعد غد الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري .

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعششرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

وطالب جلال من لاعبيه بعدم الأستهوان بلاعبي سيراميكا بعد الهزيمة الأخيرة من الزمالك ، وأكد لهم أن الفريق المنافس يمتلك العديد من اللاعبين على مستوى عالي .

يدرس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، تسويق ثنائي الفريق الصاعدين نادر فرج وعمر الساعي في نهاية الموسم، وعرضهما للبيع سواء داخل مصر أو خارجها، في محاولة للاستفادة المالية من وراء عائد بيع الثنائي.

وعلمت الخليج 365 أن الإسماعيلي تواصل مع أحد الوكلاء اللذين قاموا بعرض الثنائي عمر الساعي ونادر فرج على قطبي الكرة المصرية خلالها الايام الماضية بشكل شفوي وهذا ما رفضه الأهلي والزمالك .

ويترقب الإسماعيلي نهاية أولمبياد باريس 2024، على أمل تواجد عمر الساعي مع منتخب مصر الأولمبي، لرفع سعره وتحقيق مكاسب مالية وراء مشاركته في المسابقة.

وأشار مصدر بإدارة الإسماعيلي، إلى أن الإدارة لا تمانع بيع اللاعب للأهلي أو الزمالك، بشرط الحصول على مقابل مادي يتناسب مع قدرات اللاعب ونفس الحال بالنسبة لنادر فرج.

وعن عبدالرحمن مجدي، فلم يتلق اللاعب أي عروض حاليا، بعد فشل انتقاله للدوري الليبي في يناير الماضي.

وعلى جانب متصل ، دخل نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع محمد مخلوف لاعب خط وسط الإسماعيلي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و يمتلك مخلوف في الوقت الحالي العديد من العروض الجادة داخل الدوري المصري ولكن أبرزها الاتحاد السكندري الذي يسعى لضم اللاعب بشكل جاد .

وأضاف أن اللاعب سيحسم مصيره خلال الأيام القليلة القادمة من أجل اختيار وجهته القادمة.