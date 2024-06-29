شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 80 سنتا ليبلغ 94ر87 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي، 80 سنتا ليبلغ 94ر87 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 14ر87 دولار في تداولات يوم أمس أول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، سنتين لتبلغ 41ر86 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 20 سنتا لتبلغ 54ر81 دولار.