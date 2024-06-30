شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO، الأحد، إنها تلقت بلاغاً عن حادث على بعد 13 ميلاً بحرياً من ميناء المخا اليمني على ساحل البحر الأحمر، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى

وتهاجم جماعة "الحوثي" في اليمن، سفناً عدة في مسارات الشحن قرب باب المندب في البحر الأحمر بالمسيّرات والصواريخ، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.