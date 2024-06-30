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الإحصاء السعودى: استقرار معدل البطالة عند 3.5% فى الربع الأول من 2024

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودي "GASTAT"، أن معدل البطالة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين" استقر نسبياً عند 3.5% مقارنةً بـ 3.4% في الربع الرابع من عام 2023، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بـ 7.8% في الربع الرابع من عام 2023.


وأظهرت الهيئة - في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 ،وفقا لوكالة الأنباء "واس" - ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ 14.2% مقارنةً بـ 13.9% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.


وأشارت إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، حيث بلغ 35.8% مقارنةً بـ 35.0% في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ 66.4% مقارنةً بـ 65.4% في الربع السابق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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