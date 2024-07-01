الخليج اليوم .. وزير الطاقة السعودي: من لم يشارك في أسهم أرامكو سيعض أصابعه ندما

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن من لم يساهم أو يشارك في أسهم شركة "أرامكو" السعودية للطاقة "سيعض أصابع الندم".

وأضاف وزير الطاقة السعودي في مقاطع فيديو نقلتها عنه وسائل إعلام سعودية عبر حسابها على منصة "إكس"، قائلا: "ذكرتها من قبل، وأعيدها مرة ثانية ، من لا يساهم أو يشارك في أسهم أرامكو سيعض أصابع الندم، وأكررها هنا بثقة أكثر مما كنت عليه في السابق".

كما أوضح الوزير السعودي: "تبلغ الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية حوالي 4 آلاف كيلو متر، وسيتم ربط المشروع بـ40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات".

وأكد الوزير: "نجاحنا في أرامكوا ونجاحنا في قطاع الطاقة بشكل عام هو المعين الأساسي في أن نحقق الانتقال الممكن تحقيقه، ولنا شواهد ترونها الآن في هذا القطاع، بما في ذلك ما نحققه من أرقام قياسية في موضوع إنتاج الطاقة المتجددة، وما يزال هذا التحدي هو تحد لنا، ونريد أن نرى من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه، نعم قد تكون احتياجاتهم في الكهرباء والطاقة كبيرة، لكن لن يغلبنا أحد في عملية تقليل تكلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها".

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن تصريحات وزير الطاقة، جاءت على هامش "توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في شركة أرامكو".